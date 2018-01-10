Трамп уверен, что победит Опру Уинфри на выборах в 2020 году

10 Янв. 2018 2018-01-10T03:18:42+03:00

При этом глава государства сомневается в том, что телеведущая решит баллотироваться

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Президент США Дональд Трамп уверен, что победит на выборах в 2020 году известную телеведущую Опру Уинфри, в случае если она решит выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США. Об этом глава государства заявил на встрече с конгрессменами во вторник.

"Да, я обойду Опру на выборах. Опра, это будет очень весело. Я смотрел одно из ее последних шоу. Мне нравится Опра", - сказал Трамп.

При этом президент усомнился в том, что телеведущая решит податься в политику и будет баллотироваться в президенты, пишет ТАСС.

О том, что Опра могла бы это сделать в штатах начали говорить после ее речи на вручении премии "Золотой Глобус". Она подняла проблемы расового и гендерного неравенства, поддержала женщин-участниц движения MeToo, ставших жертвами сексуального насилия.

Пока 63-летняя телеведущая не подтверждала и не опровергала возможность своего выдвижения.