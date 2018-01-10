2018-01-10T07:41:18+03:00
Политика

США планируют создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России

Пентагон разработал новую ядерную доктрину
Юлия ДИВЕЕВА
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Министерство обороны СШАМинистерство обороны СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американское правительство намерено создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности для ракет Trident, чтобы "сдерживать Россию". Для этого нынешняя администрация добивается ослабления существующих ограничений на использование ядерного оружия.

Как пишет газета The Guardian со ссылкой на бывшего старшего директор Совета национальной безопасности (СНБ) США по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала, Пентагон разработал новую ядерную доктрину. Она подразумевает оснащение модифицированных ракет подводного базирования Trident D5 подобными ядерными боеголовками.

В Минобороны США уверены, что это удержит Россию от использования тактических боеголовок в конфликте в Восточной Европе.

"Любая попытка России или КНДР использовать ядерное оружие приведет к тяжелым для них последствиям", - заявил Вулфстал.

Также в новой доктрине, которую опубликуют в конце января, расширен перечень условий, при которых возможно применение ядерного арсенала США.

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