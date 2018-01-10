Посольство РФ осудило попытки Вашингтона оказать давление на Москву перед выборами

10 Янв. 2018 2018-01-10T07:39:02+03:00

В посольстве России в США ответили на обвинения Вашингтона о регистрации кандидатов в президенты Фото: СОЦСЕТИ

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Обвинения от официального Вашингтона в том, что ЦИК России отказал некоторым кандидатам в президенты в регистрации по политическим мотивам, абсолютно не обоснованы. Об этом говорится в заявлении, распространенном посольством РФ в США.

В дипмиссии назвали эти обвинения попытками оказать давление на российские власти перед президентскими выборами.

"Хотели бы остудить "горячие головы" в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства", - говорится в заявлении посольства на страничке в Facebook.

Дипломаты отметили, что все документы кандидатов проходят обязательную проверку на соответствие нормам закона. Из-за различных несоответствий было отказано в регистрации семи группам избирателей, поддерживавших самовыдвиженцев.