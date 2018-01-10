2018-01-10T07:33:56+03:00
Политика

Минобороны определило, откуда взлетели дроны, атаковавшие базы РФ в Сирии

Аппараты были запущены из зоны деэскалации «Идлиб»
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments22
Дрон, использовавшийся террористами в Сирии. Фото: Минобороны РФДрон, использовавшийся террористами в Сирии. Фото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

Министерство обороны РФ определило место, откуда были запущены дроны, атаковавшие российские военные объекты. Об этом 10 января сообщила пресс-служба ведомства.

"Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции", - уверены в министерстве.

Минобороны в этой связи направило письма начальнику генерального штаба Вооруженных сил Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану. В них подчеркивается важность выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению режима прекращения огня подконтрольными вооруженными формированиями. Также турецкая сторона должна выставить посты наблюдателей в зоне "Идлиб" для пресечения атак с помощью БПЛА.

Напомним, в ночь на 6 января сразу 13 дронов попытались сбросить самодельные мины на авиабазу ВКС России Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2018 и 2019 годах
Минстрой планирует обязать управляющие компании раскрывать структуру тарифов ЖКХ
В Пенсионном фонде объяснили, кому отказывают в назначении страховой пенсии
Мощное землетрясение произошло в Карибском море
Погода в Москве на 10 января 2018 года: ожидается до 2 градусов мороза
Небензя призвал США взять на себя ответственность за восстановление Ракки
Американский генерал сравнил возможную войну в Корее с «Игрой престолов»
Президент Южной Кореи заявил о готовности встретиться с главой КНДР
SpaceX отрицает потерю спутника из-за нештатной работы Falcon 9
Посольство РФ осудило попытки Вашингтона оказать давление на Москву перед выборами
США планируют создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России
Трамп уверен, что победит Опру Уинфри на выборах в 2020 году
Пожар в московском «Физтехпарке» ликвидирован
Ростуризм предупредил о лавиноопасной ситуации в Швейцарии
Белый дом подтвердил участие Трампа в Давосском форуме
Имя Бориса Немцова будет присвоено площади перед посольством РФ в Вашингтоне
Назван самый богатый человек в мире
Основатель «Яндекса» Аркадий Волож купил гражданство Мальты
Госдепартамент: США приветствуют переговоры между Сеулом и Пхеньяном
Потерянный при запуске спутник США стоил миллиарды долларов
В Москве новый участок салатовой ветки метро откроется через два-три месяца
Катрин Денев выступила в защиту права мужчин соблазнять женщин
Эквадор готов выселить Ассанжа из своего посольства в Лондоне
Умер Александр Ведерников - оперный певец и экс-солист Большого театра
Подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ноздровской арестован
МИД Турции вызвал послов России и Ирана из-за нарушений в Идлибе
В Лас-Вегасе найдена мертвой 20-летняя порнозвезда Оливия Нова