Минобороны определило, откуда взлетели дроны, атаковавшие базы РФ в Сирии

10 Янв. 2018 2018-01-10T07:33:56+03:00

Аппараты были запущены из зоны деэскалации «Идлиб»

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Министерство обороны РФ определило место, откуда были запущены дроны, атаковавшие российские военные объекты. Об этом 10 января сообщила пресс-служба ведомства.

"Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции", - уверены в министерстве.

Минобороны в этой связи направило письма начальнику генерального штаба Вооруженных сил Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану. В них подчеркивается важность выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению режима прекращения огня подконтрольными вооруженными формированиями. Также турецкая сторона должна выставить посты наблюдателей в зоне "Идлиб" для пресечения атак с помощью БПЛА.

Напомним, в ночь на 6 января сразу 13 дронов попытались сбросить самодельные мины на авиабазу ВКС России Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе.