2018-01-10T07:31:23+03:00
Наука

SpaceX отрицает потерю спутника из-за нештатной работы Falcon 9

В компании заверили, что ракета-носитель была исправной
Юлия ДИВЕЕВА
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Запуск Falcon 9 со спутником Zuma 7 января. Фото: пресс-служба SpaceXЗапуск Falcon 9 со спутником Zuma 7 января. Фото: пресс-служба SpaceX
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Секретный спутник США под кодовым обозначением Zuma был потерян не по вине компании SpaceX. Об этом во вторник заявила президент SpaceX Гвинн Шотуэлл.

Она подчеркнула, что ракета-носитель Falcon 9, которая должна была вывести аппарат на околоземную орбиту, отработала в штатном режиме. Последние поступившие от нее данные говорят о том, что ракета выполнила все задачи, передает сайт Space

"Для ясности: после обзора всех данных на сегодняшний день Falcon 9 сделала все правильно в воскресенье вечером. Если мы или кто-то еще в дальнейшем придем к иным выводам, то немедленно объявим об этом", - сказала Шотуэлл.

Президент компании пояснила, что "дальнейшие комментарии невозможны" из-за того, что информация о спутнике Zuma засекречена.

Ранее сообщалось, что аппарат Zuma стоил несколько миллиардов долларов. Он был изготовлен для правительства компанией Northrop Grumman, его назначение держалось в секрете. Конгрессу США сообщили, что аппарат не вышел на заданную околоземную орбиту.

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