Президент Южной Кореи заявил о готовности встретиться с главой КНДР

10 Янв. 2018 2018-01-10T06:17:36+03:00

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин готов встретиться для переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом лидер Республики Корея сообщил в среду на пресс-конференции.

"Я готов провести встречу на высшем уровне, если это поможет решению ядерной проблемы Севера, а также восстановлению межкорейских отношений", - сказал Мун Чжэ Ин.

Он заверил, что Южная Корея положительно относится к проведению такой встречи, но хочет получить гарантированный результат по итогам переговоров, пеедает ТАСС.

Напомним, в приграничном пункте Пханмунджон в демилитаризованной зоне прошел первый раунд переговоров по нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились восстановить линию экстренной связи для предотвращения инцидентов между военными двух стран.

Однако главной темой консультаций было возможное участие северокорейских спортсменов на зимнией Олимпиаде в Пхенчхане. КНДР заявила, что хотела бы направить на чемпионат и болельщиков.