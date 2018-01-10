2018-01-10T07:01:15+03:00
В мире

Американский генерал сравнил возможную войну в Корее с «Игрой престолов»

Командующий морпехами уверен, что в случае вооруженного противостояния КНДР проиграет
Юлия ДИВЕЕВА
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Rомандующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт НеллерRомандующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт НеллерФото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK
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Если на Корейском полуострове разгорится вооруженный конфликт, он будет похож на события из сериала «Игра престолов». Такое мнение высказал командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер.

«Это было бы похоже на «Игру престолов». Пострадает множество людей», - сказал он, выступая перед военными на одной из ближневосточных американский баз.

Генерал считает, что в случае сражения США и Южной Кореи с КНДР, Сеул попадет под обстрел северокорейской артиллерии. Он уверен, что удастся одержать победу, даже если придется столкнуться со значительными трудностями, пишет ТАСС.

«Победим ли мы в конце концов в сражении? Думаю, что да: мы обладаем некоторыми средствами, которых нет у Северной Кореи», - заявил Неллер.

Напомним, еще в феврале прошлого года Трамп пообещал, что решит проблему с ядерной программой Северной Кореи. Выступая 19 сентября с трибуны Генассамблеи ООН, он заявил, что США "готовы, хотят и способны" уничтожить КНДР.

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