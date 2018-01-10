2018-01-10T07:46:32+03:00
Экономика

В Пенсионном фонде объяснили, кому отказывают в назначении страховой пенсии

В ведомстве напомнили, что страховая пенсия положена россиянам, достигшим пенсионного возраста, которые "накопили" минимальный страховой стаж и пенсионные баллы
Екатерина БОЛГОВА
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Названа причина отказов в назначении пенсии по старости. Фото: ТАСС/ Александр РюминНазвана причина отказов в назначении пенсии по старости. Фото: ТАСС/ Александр Рюмин
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В Пенсионном фонде России (ПФР) объяснили, в каких случаях россиянам отказывают в назначении страховой пенсии по старости. В ведомстве уточнили, что такая пенсия положена гражданам, достигшим 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, которые при этом "накопили" минимальный страховой стаж и пенсионные баллы.

Так, к 2018 году страховой стаж должен составлять не менее девяти лет, а к 2024 году он повысится до 15 лет. Пенсионных баллов надо накопить не менее 13,8, а к 2025 году — не менее 30.

Если человек не накопил достаточное количество стажа и баллов, то по достижении 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин ему назначается социальная пенсия. За эти пять лет можно накопить недостающие баллы или стаж. В 2018 году среднегодовая страховая пенсия в России составит более 14 тысяч рублей, а социальная - более 9 тысяч.

Напомним, ранее сообщалось, что в России стали оказывать гражданам в назначении страховой пенсии. По данным ПФР за 2016 год, в пенсии отказали 0,4% обратившихся.

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