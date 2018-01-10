Минстрой планирует обязать управляющие компании раскрывать структуру тарифов ЖКХ

10 Янв. 2018 2018-01-10T08:00:58+03:00

Также поправки в законодательство предполагают введение обязательства для компаний заранее предупреждать жильцов домов о повышении цен на коммунальные услуги

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Управляющие компании будут обязаны за месяц сообщать жильцам домов о повышении цен на коммунальные услуги и раскрывать структуру тарифов ЖКХ. Соответствующие поправки в законодательство разработало министерство строительства и ЖКХ.

В документе отмечается, что управляющие компании должны будут раскрывать сведения о том, из чего складываются тарифы на коммунальные услуги, а объявления о росте цен должны быть вывешены на видном месте в подъезде дома.

А также изменения коснутся сроков приема заявок по поводу неисправности коммунальных систем и устранения проблем. Предложения Минстроя включает в себя требования к сотрудникам служб ЖКХ.

«Мы предлагаем сделать обязательным не просто выполнение определенного перечня работ, но и утвердить базовые критерии качества обслуживания», — заявил представитель ведомства, пишут «Известия».