Минстрой планирует обязать управляющие компании раскрывать структуру тарифов ЖКХ
Управляющие компании будут обязаны за месяц сообщать жильцам домов о повышении цен на коммунальные услуги и раскрывать структуру тарифов ЖКХ. Соответствующие поправки в законодательство разработало министерство строительства и ЖКХ.
В документе отмечается, что управляющие компании должны будут раскрывать сведения о том, из чего складываются тарифы на коммунальные услуги, а объявления о росте цен должны быть вывешены на видном месте в подъезде дома.
А также изменения коснутся сроков приема заявок по поводу неисправности коммунальных систем и устранения проблем. Предложения Минстроя включает в себя требования к сотрудникам служб ЖКХ.
«Мы предлагаем сделать обязательным не просто выполнение определенного перечня работ, но и утвердить базовые критерии качества обслуживания», — заявил представитель ведомства, пишут «Известия».