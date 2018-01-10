Сообщения о минировании столичных железнодорожных вокзалов не подтвердились
Угроза взрыва на трех московских вокзалах — Савеловском, Ярославском и Казанском — оказалась ложной. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
«Завершены проверки Ярославского, Казанского и Савеловского вокзалов. Подозрительных и опасных предметов не обнаружено», - цитирует сообщение пресс-службы «Интерфакс».
Отмечается, что эвакуировать пассажиров не потребовалось. Также, по данным источника агентства, не подтвердилось сообщение о минировании станции метро «Комсомольская». Кинологи уже завершили проверку, в настоящее время станция работает в обычном режиме.
Напомним, это далеко не первое сообщение о минировании столичных вокзалов. В начале ноября из здания Курского вокзала эвакуировали около 200 человек из-за угрозы взрыва. Спустя неделю эвакуация пассажиров проводилась на Киевском вокзале.