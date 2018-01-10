2018-01-10T12:29:30+03:00
Общество

Сообщения о минировании столичных железнодорожных вокзалов не подтвердились

Правоохранители не обнаружили подозрительных или опасных предметов
Денис СУХОВ
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Сообщения о минировании столичных железнодорожных вокзалов не подтвердилисьСообщения о минировании столичных железнодорожных вокзалов не подтвердилисьФото: ТАСС
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Угроза взрыва на трех московских вокзалах — Савеловском, Ярославском и Казанском — оказалась ложной. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«Завершены проверки Ярославского, Казанского и Савеловского вокзалов. Подозрительных и опасных предметов не обнаружено», - цитирует сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Отмечается, что эвакуировать пассажиров не потребовалось. Также, по данным источника агентства, не подтвердилось сообщение о минировании станции метро «Комсомольская». Кинологи уже завершили проверку, в настоящее время станция работает в обычном режиме.

Напомним, это далеко не первое сообщение о минировании столичных вокзалов. В начале ноября из здания Курского вокзала эвакуировали около 200 человек из-за угрозы взрыва. Спустя неделю эвакуация пассажиров проводилась на Киевском вокзале.

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