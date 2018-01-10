Футболисты сборной России 5 июня сыграют в Москве против Турции

10 Янв. 2018 2018-01-10T12:47:12+03:00

Стал известен календарь нашей команды на 2018 год перед чемпионатом мира

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 10 января, было официально объявлено еще о двух товарищеских матчах сборной России в 2018 году. В частности, 5 июня в Москве за 9 дней до старта чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране, команда Станислава Черчесова проведет товарищеский поединок против команды Турции.

О времени и месте проведения поединка пока что не сообщается. При этом, 30 мая в австрийском Инсбруке россияне проведут товарищескую встречу с Австрией.

Таким образом, календарь сборной России на 2018 год сложился следующим образом. 23 марта в Москве пройдет матч с Бразилией, 27 марта - в Петербурге с Францией, 30 мая - в Инсбруке против Австрии, а 5 июня в Москве с Турцией.

Отметим, что 14 июня Россия открывает чемпионат мира по футболу 2018 поединком против Саудовской Аравии.