Футболисты сборной России 5 июня сыграют в Москве против Турции
Во вторник, 10 января, было официально объявлено еще о двух товарищеских матчах сборной России в 2018 году. В частности, 5 июня в Москве за 9 дней до старта чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране, команда Станислава Черчесова проведет товарищеский поединок против команды Турции.
О времени и месте проведения поединка пока что не сообщается. При этом, 30 мая в австрийском Инсбруке россияне проведут товарищескую встречу с Австрией.
Таким образом, календарь сборной России на 2018 год сложился следующим образом. 23 марта в Москве пройдет матч с Бразилией, 27 марта - в Петербурге с Францией, 30 мая - в Инсбруке против Австрии, а 5 июня в Москве с Турцией.
Отметим, что 14 июня Россия открывает чемпионат мира по футболу 2018 поединком против Саудовской Аравии.