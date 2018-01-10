Песков: Меры по обеспечению безопасности Крыма не должны восприниматься как угроза

10 Янв. 2018 2018-01-10T12:46:10+03:00

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На российско-украинской границе в Крыму продолжается провокационная деятельность, в связи с чем Москва вынуждена предпринимать меры по обеспечению безопасности своей территории. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя развертывание на полуострове второго дивизиона комплексов ПВО С-400.

«Мы знаем, что продолжается и провокационная деятельность на российско-украинской границе в районе Крыма, и диверсионная деятельность...принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься как именно обеспечение собственной безопасности», - подчеркнул Песков.

Он отметил, что обеспечение собственной безопасности является суверенным правом российской стороны.

В конце декабря прошлого года командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов заявил, что два дивизиона зенитно-ракетных систем С-400 заступят на дежурство в Крыму в начале 2018 года.