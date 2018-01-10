2018-01-10T12:49:36+03:00
Происшествия

Молния ударила в самолет Finnair, летевший из Хельсинки в Бангкок

В пресс-службе авиакомпании заявили, что никто из находящихся на борту не пострадал
Екатерина БОЛГОВА
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Молния ударила в самолет FinnairМолния ударила в самолет FinnairФото: REUTERS
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Утром в среду, 10 января, в самолет авиакомпании Finnair, направлявшийся из Хельсинки в Бангкок, ударила молния. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, никто из находящихся на борту не пострадал.

"При подлете к Бангкоку в наш самолет Airbus A350 попала молния, никто из пассажиров на борту не пострадал. Самолет приземлился в месте назначения", — заявили в авиакомпании.

Там отметили, что примерно на пять часов задерживается вылет обратного рейса — в Хельсинки. Это связано с проверкой технического состояния лайнера после произошедшего.

Вылета в настоящее время ожидают 336 пассажиров.

В авиакомпании пока не сообщают, как задержка рейса Бангкок-Хельсинки повлияет на другие стыковочные рейсы Finnair из аэропорта Хельсинки-Вантаа, передает РИА Новости.

Напомним, в июне 2017 года молния ударила в два пассажирских самолета неподалеку от Москвы. Один из них летел из Астрахани, второй — из Праги.

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