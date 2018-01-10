Молния ударила в самолет Finnair, летевший из Хельсинки в Бангкок
Утром в среду, 10 января, в самолет авиакомпании Finnair, направлявшийся из Хельсинки в Бангкок, ударила молния. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, никто из находящихся на борту не пострадал.
"При подлете к Бангкоку в наш самолет Airbus A350 попала молния, никто из пассажиров на борту не пострадал. Самолет приземлился в месте назначения", — заявили в авиакомпании.
Там отметили, что примерно на пять часов задерживается вылет обратного рейса — в Хельсинки. Это связано с проверкой технического состояния лайнера после произошедшего.
Вылета в настоящее время ожидают 336 пассажиров.
В авиакомпании пока не сообщают, как задержка рейса Бангкок-Хельсинки повлияет на другие стыковочные рейсы Finnair из аэропорта Хельсинки-Вантаа, передает РИА Новости.
Напомним, в июне 2017 года молния ударила в два пассажирских самолета неподалеку от Москвы. Один из них летел из Астрахани, второй — из Праги.