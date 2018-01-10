Саакашвили прибыл на допрос в киевский офис СБУ

10 Янв. 2018 2018-01-10T13:05:10+03:00

Экс-губернатор Одесской области отметил, что намерен честно исполнять требования закона, однако считает уголовное дело против себя попыткой политического давления

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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили прил в киевский офис СБУ на допрос в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций.

Саакашвили вошел в здание в сопровождении адвокатов, сообщает РИА Новости. Экс-губернатор заявил, намерен строго выполнять требования закона и присутствовать на всех следственных действиях, хотя считает уголовное дело против себя попыткой политического давления.

«Я хожу на все допросы, я подписью разные бумаги, я участвую в разных следственных действиях, я регулярно появляюсь на судах, но мы все дурью маемся, и мы занимаемся черт знает чем вместо того, чтобы заниматься делом», - сказал Саакашвили, добавив, что украинский власти «всех разводят».

Напомним, СБУ подозревает Саакашвили в содействии участникам преступной организации, которая планировала устроить на Украине государственный переворот. Однако попытка ареста политика в начале декабря потерпела неудачу.