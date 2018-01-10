2018-01-10T13:12:41+03:00
Политика

Госдума в 2017 году сэкономила более 700 млн рублей

Как заявил спикер Вячеслав Володин, что затраты удалось снизить, в частности, за счет зарплат депутатов
Екатерина БОЛГОВА
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав ВолодинСпикер Госдумы РФ Вячеслав ВолодинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По итогам 2017 года Госдума сэкономила 706 млн 320 тысяч рублей. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, отметив что в том числе было сэкономлено 55 млн 500 тысяч рублей за счет зарплат депутатов и сотрудников аппарата.

"В прошлом году экономия была 779 млн рублей. Это по 2016 году. В 2017 году экономия составила 706 млн 320 тысяч рублей. При этом все задачи, который аппарат должен был решить, мы решили", - сказал Володин на открытии весенней сессии Госдумы.

Также он отметил, что на зарплатах помощников депутатов в регионах с начислением было сэкономлено 203 млн 700 тысяч рублей.

По словам спикера, на 44 млн 600 тысяч рублей были уменьшены затраты на использование депутатами залов официальных делегаций во время поездок.

Кроме того, нижняя палата сэкономила на закупках 130 млн 800 тысяч рублей, а на транспортных расходах - 220 млн 400 тысяч рублей, передает ТАСС.

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