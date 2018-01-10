2018-01-10T13:18:59+03:00
Политика

Песков сообщил, когда Путин посетит свой предвыборный штаб в Москве

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, этот визит является "нерабочим мероприятием"
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в среду, 10 января, Владимир Путин посетит свой предвыборный штаб в Москве в качестве кандидата на выборах-2018.

По словам представителя Кремля, у главы государства планируются несколько рабочих мероприятия на этот день.

"И кроме того, будет уже нерабочее мероприятие - он посетит свой предвыборный штаб. Это уже нерабочее мероприятие - другого, предвыборного характера",- сказал Песков.

Он не стал комментировать сообщения СМИ о том, что пресс-секретарем предвыборного штаба Путина станет сотрудник ВГТРК Андрей Кондрашов.

"Обращайтесь в штаб. Что касается штаба, я не могу никак комментировать, не могу никак сообщать, это противоречило бы законодательству", - пояснил пресс-секретарь.

Напомним, на своей большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года Путин рассказал, что идет на выборы 2018 года как самовыдвиженец. До 31 января ему нужно представить в ЦИК не менее 300 тысяч подписей избирателей для регистрации на выборах.

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