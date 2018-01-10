Медведев назначил нового руководителя Госфильмофонда России

10 Янв. 2018 2018-01-10T13:30:04+03:00

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Госфильмофонд России возглавит руководитель департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что бывший глава Госфильмофонда Николай Бородачев освобожден от должности "в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса".

Напомним, ранее больше 30 кинематографистов отправили письмо в адрес российского правительства, в котором попросили назначить на пост гендиректора Госфильмофонда Вячеслава Тельнова. По их мнению, Тельнов сможет вывести работу организации "на принципиально новый уровень". Он заявлял, что "очень благодарен за столь высокое доверие" профессионалов.

Николай Бородачев руководил Госфильмофондом с ноября 2001 года. Вячеслав Тельнов ранее занимал пост главы ОАО киностудии "Ленфильм", в последнее время работал в Минкультуры.