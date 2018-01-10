В Америке жертвами наводнения стали 13 человек

10 Янв. 2018 2018-01-10T13:30:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В американском штате Калифорния из-за наводнения погибли 13 человек. Местные власти предупреждают, что ситуация со стихией пока еще не взята под контроль, поэтому непогода может привести к новым жертвам. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать все правила безопасности, о которых напоминают спасатели.

К сильному наводнению в регионе привели мощные ливни, обрушившиеся на этот регион. Кроме того из-за непогоды с холмов Южной Калифорнии сошли оползни, пишет сайт «Свободная пресса».

Отмечается, что непогода вынудила тысячи людей покинуть свои дома. Спецслужбы эвакуируют всю южную часть Калифорнии. Здесь велика опасность схода селей. За пару часов в регионе выпало около 15 сантиметров осадков. В частности, из-за стихи пострадали районы Лос-Анджелес и Санта-Барбара, где проживают многие голливудские знаменитости, передает телеканал «360».