2018-01-10T13:54:24+03:00
Общество

Прощание с Михаилом Державиным состоится в Театре сатиры 15 января

Церемония прощания с Михаилом Державиным начнется в 11 часов
Денис СУХОВ
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Народный артист России Михаил ДержавинНародный артист России Михаил ДержавинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Прощание с Народным артистом России Михаилом Державиным состоится 15 января в московском Театре сатиры.

«Прощание с народным артистом Михаилом Державиным состоится в понедельник, 15 января, с 11.00 часов, с 12.00 начнется гражданская панихида. Михаил Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище», - сообщил агентству РИА Новости представитель театра.

В среду Михаил Державин скончался на 82-году жизни в одной из столичных больниц. Смерть наступила после продолжительной болезни. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что по просьбе родственников и руководства Театра сатиры артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

На счету Державина десятки ролей в различных спектаклях и кинофильмах, среди которых «Зимний вечер в Гаграх», «Трое в лодке, не считая собаки», «Старые клячи».

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