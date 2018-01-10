Прощание с Михаилом Державиным состоится в Театре сатиры 15 января
Прощание с Народным артистом России Михаилом Державиным состоится 15 января в московском Театре сатиры.
«Прощание с народным артистом Михаилом Державиным состоится в понедельник, 15 января, с 11.00 часов, с 12.00 начнется гражданская панихида. Михаил Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище», - сообщил агентству РИА Новости представитель театра.
В среду Михаил Державин скончался на 82-году жизни в одной из столичных больниц. Смерть наступила после продолжительной болезни. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что по просьбе родственников и руководства Театра сатиры артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.
На счету Державина десятки ролей в различных спектаклях и кинофильмах, среди которых «Зимний вечер в Гаграх», «Трое в лодке, не считая собаки», «Старые клячи».