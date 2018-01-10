2018-01-10T14:40:32+03:00
В мире

Три бомбардировщика ВС США были переброшены в Великобританию

Цели и задачи данных самолетов стратегической авиации пока неизвестны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Один из самолетов совершил посадку в Великобритании из-за неблагоприятных погодных условийОдин из самолетов совершил посадку в Великобритании из-за неблагоприятных погодных условийФото: REUTERS
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Три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H во вторник, 9 января, были переброшены на авиабазы в Великобритании. Об этом сообщают местные сайты, отслеживающие перемещение военной авиации.

Так, на аэродром кратковременной стоянки Фэрфорд приземлились два американских бомбардировщика с бортовыми номерами 60-0009 и 60-0005 и позывными MYTEE52 и MYTEE51. Посадка была совершена после трансатлантического перелета. Между тем, еще один аналогичный самолет с номером 60-0012 и позывным MYTEE53 сел на передовой авиабазе Милденхолл. Причиной незапланированной посадки называют неблагоприятные погодные условия.

Примечательно, что все три бомбардировщика входят в состав 5-го авиакрыла ВВС США, который базируется в Северной Дакоте на авиабазе "Майнот", и способны нести ядерное оружие

Цели и задачи переброски стратегической авиации США в Европу пока неизвестны, передает "Интерфакс".

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