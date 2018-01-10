2018-01-10T14:32:29+03:00
Политика

Путин назначил нового посла РФ в Германии

Представлять российские дипломатические интересы в ФРГ будет экс-глава Третьего европейского департамента МИД Сергей Нечаев
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин назначил послом России в Германии Сергея Нечаева, который заменит в этой должности Владимира Гринина. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Сергей Нечаев работает в министерстве иностранных дел с 1977 года. Занимал должности в представительствах в ГДР, Монголии, в 2001-2003 годах — генеральный консул в Бонне, ФРГ. С 2010 по 2015 был чрезвычайным и полномочным Послом РФ в Австрии. С августа 2015 года возглавлял Третий европейский департамент МИД.

Кроме того, глава государства назначил послом в Уругвае Николая Софинского, который сменит в этой должности Алексея Лабецкого. Новый диппредставитель будет также наблюдателем при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции.

В 2011-2015 годах Софинский был послом России в Перу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Госдума отклонила законопроект о предоставлении помощи беднякам
Суд отклонил иск Siemens к структурам "Ростеха" по "крымским турбинам"
Трамп о "российском деле": Весь мир смеется над этой глупостью
Пучдемон продолжит борьбу за пост главы Каталонии
Следующий допрос Саакашвили в СБУ запланирован на 16 января
Трамп раскритиковал публикацию допроса главы фирмы Fusion GPS
ЦИК отказал шести кандидатам в регистрации на выборах
В Швейцарии запретили жестокое обращение с ракообразными
Украинские радикалы обклеили православные храмы в Одессе наклейками
В Казахстане выпал чёрный снег
В расписании аэропортов Москвы появились рейсы в Каир
Памятник советским воинам в польском Щецине отправят на металлолом
Назван легкий и приятный способ справиться с лишним весом
Сенат США потребовал от Apple объяснить намеренное замедление iPhone
Путин назвал смерть Михаила Державина невосполнимой потерей для отечественной культуры
Сопредседателями избирательного штаба Путина станут три человека
Комитет Госдумы поддержал законопроект о регулировании СМИ-иноагентов
Шведский самолет провел разведку над у побережья Калининградской области