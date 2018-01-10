Путин назначил нового посла РФ в Германии

10 Янв. 2018 2018-01-10T14:32:29+03:00

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Президент РФ Владимир Путин назначил послом России в Германии Сергея Нечаева, который заменит в этой должности Владимира Гринина. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Сергей Нечаев работает в министерстве иностранных дел с 1977 года. Занимал должности в представительствах в ГДР, Монголии, в 2001-2003 годах — генеральный консул в Бонне, ФРГ. С 2010 по 2015 был чрезвычайным и полномочным Послом РФ в Австрии. С августа 2015 года возглавлял Третий европейский департамент МИД.

Кроме того, глава государства назначил послом в Уругвае Николая Софинского, который сменит в этой должности Алексея Лабецкого. Новый диппредставитель будет также наблюдателем при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции.

В 2011-2015 годах Софинский был послом России в Перу.