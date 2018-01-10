МИД РФ: 10 января состоится рабочая встреча Лаврова и Зарифа

10 Янв. 2018 2018-01-10T14:54:08+03:00

Министры иностранных дел России и Ирана намерены обсудить широкий круг вопросов, отметили в ведомстве

Изменить размер текста: A A

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммед Джавад Зариф проведут 10 января рабочую встречу. Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

«Сегодня в МИД запланирована рабочая встреча министра иностранных дел России Лаврова с министром иностранных дел Ирана Зарифом. Будет обсужден широкий круг вопросов», - говорится в сообщении ведомства.

В МИД Ирана сообщили, что Зариф намерен посетить Москву в рамках «текущих консультаций» с российской стороной.

После визита в Россию Зариф отправится в Европу, где встретится с главами внешнеполитических ведомств стран, входящих в «шестерку» посредников по ядерному договору с Ираном - Германии, Франции и Великобритании.

Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что решение о возобновлении американских санкций против Ирана будет принято на этой неделе. Напомним, ограничения в отношении исламской республики были приостановлены по условиям «ядерной сделки» с «шестеркой».