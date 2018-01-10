2018-01-10T14:54:08+03:00
Политика

МИД РФ: 10 января состоится рабочая встреча Лаврова и Зарифа

Министры иностранных дел России и Ирана намерены обсудить широкий круг вопросов, отметили в ведомстве
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
МИД РФ: 10 января состоится рабочая встреча Лаврова и ЗарифаМИД РФ: 10 января состоится рабочая встреча Лаврова и ЗарифаФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммед Джавад Зариф проведут 10 января рабочую встречу. Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

«Сегодня в МИД запланирована рабочая встреча министра иностранных дел России Лаврова с министром иностранных дел Ирана Зарифом. Будет обсужден широкий круг вопросов», - говорится в сообщении ведомства.

В МИД Ирана сообщили, что Зариф намерен посетить Москву в рамках «текущих консультаций» с российской стороной.

После визита в Россию Зариф отправится в Европу, где встретится с главами внешнеполитических ведомств стран, входящих в «шестерку» посредников по ядерному договору с Ираном - Германии, Франции и Великобритании.

Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что решение о возобновлении американских санкций против Ирана будет принято на этой неделе. Напомним, ограничения в отношении исламской республики были приостановлены по условиям «ядерной сделки» с «шестеркой».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Госдума отклонила законопроект о предоставлении помощи беднякам
Суд отклонил иск Siemens к структурам "Ростеха" по "крымским турбинам"
Трамп о "российском деле": Весь мир смеется над этой глупостью
Пучдемон продолжит борьбу за пост главы Каталонии
Следующий допрос Саакашвили в СБУ запланирован на 16 января
Трамп раскритиковал публикацию допроса главы фирмы Fusion GPS
ЦИК отказал шести кандидатам в регистрации на выборах
В Швейцарии запретили жестокое обращение с ракообразными
Украинские радикалы обклеили православные храмы в Одессе наклейками
В Казахстане выпал чёрный снег
В расписании аэропортов Москвы появились рейсы в Каир
Памятник советским воинам в польском Щецине отправят на металлолом
Назван легкий и приятный способ справиться с лишним весом
Сенат США потребовал от Apple объяснить намеренное замедление iPhone
Путин назвал смерть Михаила Державина невосполнимой потерей для отечественной культуры
Сопредседателями избирательного штаба Путина станут три человека
Комитет Госдумы поддержал законопроект о регулировании СМИ-иноагентов
Шведский самолет провел разведку над у побережья Калининградской области