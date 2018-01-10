Недовольные украинцы перекрыли три дороги на границе с Польшей

10 Янв. 2018 2018-01-10T15:01:41+03:00

Митингующие около одного из пограничных пунктов пообещали пропускать по десять машин в полчаса. Фото ТАСС Дмитрий Рогулин

Люди протестуют против новых таможенных правил на ввоз товаров в страну

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Митингующие украинцы перекрыли дороги, ведущие к трем пунктам пропуска на границе с Польшей. Причиной протеста стали введенные 1 января 2018 года изменения в Налоговый кодекс страны, которые устанавливают новые правила ввоза товаров.

По данным правоохранительных органов Львовской и Волынской областей, несколько десятков митингующих непрерывно ходят по пешеходным переходам, чем ограничивают движение транспорта. В результате пробки возникли в районе пунктов "Шегини-Медыка", "Рава-Русская-Гребенное" и "Ягодин-Дорогуйск".

К настоящему моменту договориться удалось лишь с участниками акции, митингующими возле "Шегини". Они пообещали каждые полчаса пропускать через переход по 10 автомобилей, чтобы избежать конфликта с людьми, желающими пересечь границу, передаёт ZN.UA.

Отметим, что новые таможенные правила, вызвавшие такое недовольство, предусматривают беспошлинный ввоз на Украину товаров в ручном или сопровождаемом багаже на сумму до 500 евро и весом до 50 кг.