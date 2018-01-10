В Минобороны опровергли сообщения о 31 беспилотнике, атаковавшем объекты в Сирии

10 Янв. 2018 2018-01-10T15:05:40+03:00

По словам собеседника, как и ранее сообщалось, дронов было 13

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В Минобороны России опровергли сообщения о 31 беспилотном летательном аппарате (БПЛА), принимавшем участие в атаках на российские объекты в Сирии в ночь на 6 января. По словам источника в военном ведомстве, дронов было 13, как и сообщалось ранее.

"В атаке на российские военные объекты в Сирии 5-6 января боевики использовали 13 ударных беспилотников самолетного типа: 10 - на авиабазу Хмеймим и еще 3 - на пункт МТО в Тартусе", - заявил высокопоставленный источник в Минобороны.

Он подчеркнул, что информация о якобы большем числе боевых дронов не соответствует действительности.

По словам собеседника, у министерства обороны нет причин искажать количество беспилотников, принимавших участие в нападении.

"Все посаженные нашими средствами радиоэлектронной борьбы и остатки сбитых дронов собраны и сейчас исследуются специалистами Минобороны России. В ближайшее время мы их покажем и представим первые результаты этой работы", - добавил представитель ведомства, передает ТАСС.