В декабре Минфин потратил последние 1,4 трлн рублей из Резервного фонда

10 Янв. 2018 2018-01-10T15:18:12+03:00

С 1 февраля Резервный фонд прекратит свое существование

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В декабре прошлого года министерство финансов РФ потратило последние 1,4 трлн рублей из Резервного фонда России, направив их на покрытие дефицита бюджета.

«Остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России в полном объеме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета. Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1 трлн 420 млн рублей», — сообщила пресс-служба Минфина.

Ведомство отмечает, что эти средства были переведены на единый счет федерального бюджета. В итоге на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки.

Напомним, 1 января стало известно, что Резервный фонд России прекращает свое существование, примыкая к Фонду национального благосостояния.

В Минфине добавили, что Резервный фонд прекратит свое существование с 1 февраля в соответствии с законом о внесении изменений в Бюджетный кодекс.