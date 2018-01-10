В декабре Минфин потратил последние 1,4 трлн рублей из Резервного фонда
В декабре прошлого года министерство финансов РФ потратило последние 1,4 трлн рублей из Резервного фонда России, направив их на покрытие дефицита бюджета.
«Остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России в полном объеме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета. Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1 трлн 420 млн рублей», — сообщила пресс-служба Минфина.
Ведомство отмечает, что эти средства были переведены на единый счет федерального бюджета. В итоге на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки.
Напомним, 1 января стало известно, что Резервный фонд России прекращает свое существование, примыкая к Фонду национального благосостояния.
В Минфине добавили, что Резервный фонд прекратит свое существование с 1 февраля в соответствии с законом о внесении изменений в Бюджетный кодекс.