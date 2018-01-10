Улюкаев содержится в СИЗО "Кремлевский централ"

10 Янв. 2018 2018-01-10T15:47:56+03:00

По словам источника, бывшего министра поместили в трехместную камеру, жалоб от него не поступало

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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, признанный виновным в получении взятки, находится в трехместной камере в СИЗО "Кремлевский централ".

"Улюкаев содержится в трехместной камере, где кроме него находятся еще двое граждан. Экс-министр чувствует себя хорошо, жалоб от него нет", - передает "Интерфакс" сообщение источника, знакомого с ситуацией.

Собеседник агентства не уточнил, кто содержится в одной камере с экс-главой Минэкономразвития.

В СИЗО особой категории "Кремлевский централ" Улюкаев будет находиться вплоть до исполнения приговора суда, который в настоящее время еще не вступил в законную силу.

Напомним, 15 декабря бывший министр был признан виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима, штрфу более 130 миллионов рублей, а также лишен возможности занимать должности в госучреждениях и госкорпорациях.