Улюкаев содержится в СИЗО "Кремлевский централ"
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, признанный виновным в получении взятки, находится в трехместной камере в СИЗО "Кремлевский централ".
"Улюкаев содержится в трехместной камере, где кроме него находятся еще двое граждан. Экс-министр чувствует себя хорошо, жалоб от него нет", - передает "Интерфакс" сообщение источника, знакомого с ситуацией.
Собеседник агентства не уточнил, кто содержится в одной камере с экс-главой Минэкономразвития.
В СИЗО особой категории "Кремлевский централ" Улюкаев будет находиться вплоть до исполнения приговора суда, который в настоящее время еще не вступил в законную силу.
Напомним, 15 декабря бывший министр был признан виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима, штрфу более 130 миллионов рублей, а также лишен возможности занимать должности в госучреждениях и госкорпорациях.
Еще больше материалов по теме: «Алексей Улюкаев задержан по подозрению в получении взятки»