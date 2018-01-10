2018-01-10T16:01:12+03:00
Общество

Похороны Александра Ведерникова состоятся 12 января

Бывшего солиста Большого театра похоронят на Миусском кладбище
Екатерина БОЛГОВА
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Народный артист СССР Александр ВедерниковНародный артист СССР Александр Ведерников
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Похороны народного артиста СССР Александра Ведерникова состоятся в пятницу, 12 января. Бывшего солиста Большого театра похоронят на Миусском кладбище, сообщили в театре.

"Отпевание состоится в Храме святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии. Начало в 10 часов утра. Церковь расположена на территории кладбища (Сущевский вал, 21)", — сообщил представитель театра.

Он отметил, что для желающих проститься с Александром Ведерниковым отправятся автобусы в 09.30 от Большого театра, передает РИА Новости.

Напомним, накануне стало известно, что Ведерников умер в возрасте 90 лет.

Оперный певец родился в 1927 году в Вятской губернии, окончил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского, работал в Ленинградском театре оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинский театр), был солистом Большого театра.

Было выпущено больше тридцати пластинок с записями романсов, песен, арий и ораторий в исполнении Ведерникова. В 1976 году получил звание народного артиста СССР.

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