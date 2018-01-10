2018-01-10T16:23:03+03:00
Политика

Минюст США обязал зарегистрироваться иноагентом компанию-партнера Sputnik‍

Отмечается, что причиной этого является «деятельность организации в интересах информационного агентства «Россия сегодня»
Екатерина БОЛГОВА
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Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита СимоньянГлавный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита СимоньянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство юстиции США выпустило официальное уведомление о том, что компанию RIA Global LLC должна зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Организация занимается производством контента для международного агентства и радио Sputnik. В документе отмечается, что такое требование связано с «деятельностью компании в интересах международного информационного агентства «Россия сегодня».

RIA Global LLC обязана зарегистрироваться в качестве иноагента в течение 30 дней, пять из которых уже прошли, передает РИА Новости.

«Спасибо, хоть не углядели в работе RIA Global признаков расизма и харрасмента. Думаю, и это не за горами», — пошутила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Напомним, в ноябре прошлого года журналистам телеканала RT не выдали аккредитацию при Конгрессе США в связи с тем, что компания T&R Productions, LLC (T&R), обслуживающая отделение телеканала в этой страны, была зарегистрирована как иностранный агент.

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