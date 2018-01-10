10 Янв. 2018 2018-01-10T16:26:10+03:00

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Американские спецслужбы прослушивали телефон посла РФ в США Сергея Кисляка с разрешения специального суда, который в закрытом режиме рассматривал дело о шпионаже.

Об этом говорится в новой книге журналиста Майкла Вулфа «Огонь и Ярость. Внутри Белого дома Трампа». Автор напоминает, что помощник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн поначалу пытался скрыть от Белого дома, что обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком вопрос санкций. Однако сделанная ФБР запись их разговора доказала обратное, и Флинн был вынужден уйти в отставку.

«Прослушивание разговоров российского посла, вероятно, велось с санкции секретного суда по надзору за иностранными разведками, и во время него была случайно записана беседа с Флинном», - пишет Вулф.

Книга Вулфа, рассказывающая о работе администрации президента США Дональда Трампа, вызвала большой резонанс и по итогам недели продаж лидирует в рейтинге бестселлеров интернет-магазина Amazon. Сам американский лидер заявил, что книга полна лжи и искажений.