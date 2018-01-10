2018-01-10T16:29:36+03:00
Экономика

В России заработала новая единая информационная система жилищного строительства

Как сообщил глава Минстроя Михаил Мень, система повысит прозрачность сферы жилищного строительства
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Минстроя РФ Михаил МеньГлава Минстроя РФ Михаил МеньФото: Евгения ГУСЕВА
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В России заработала новая единая информационная система жилищного строительства. Как сообщил глава Минстроя РФ Михаил Мень, в системе наш.дом.рф с начала 2018 года уже зарегистрировались более 425 застройщиков.

"Теперь у контрольных органов есть возможность ознакомиться с проектными декларациями, а у застройщика строящихся объектов - размещать в системе необходимые документы. Мы только ее открыли, но уже в личных кабинетах зарегистрировались 425 застройщиков", - рассказал Мень журналистам в среду, 10 января.

Он отметил, что система позволит повысить прозрачность рынка жилищного строительства. Данные включают в себя информацию о застройщиках, аналитику, статистика строительной сферы, данные Росреестра, Банка России, Росстата, Фондов содействия реформированию ЖКХ.

Министр добавил, что оператором системы выступил АИЖК, уточнил Мень, передает ТАСС.

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