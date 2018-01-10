Украинский телеканал оспорил включение актера Добронравова в список угроз безопасности

10 Янв. 2018 2018-01-10T16:39:15+03:00

В иске содержится просьба отменить запрет Госкино на фильмы и сериалы с участием актера

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Украинский телеканал «1 + 1» подал в суд иск по поводу включения российского актера театра и кино Федора Добронравова в список «угроз безопасности Украины».

«Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску ООО «Телекомпания «Студия 1 + 1» в Министерство культуры Украины и Государственного агентства Украины по вопросам кино», — сообщается на сайте суда.

В иске содержится просьба исключить Добронравова из перечня национальных угроз и отменить запрет Госкино Украины на фильмы и сериалы с участием россиянина.

Первое заседание по этому делу запланировано на 15 февраля.

Напомним, ранее стало известно, что Минкультуры Украины внесло российского актера Федора Добронравова в черный список лиц, которые «угрожают безопасности Украины». После этого Госкино Украины запретило сериал «Сваты» с его участием.