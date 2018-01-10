Росстат: Инфляция по итогам 2017 года составила 2,5%

10 Янв. 2018 2018-01-10T16:54:41+03:00

В ведомстве отметили, что зафиксированный рост цен — минимальный за всю новейшую историю страны

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В декабре прошлого года инфляция в России составила 0,4% после 0,2% в ноябре и октябре. Данные по окончательному росту цен были опубликованы Росстатом.

Таким образом подтвердилась предварительная оценка ведомства, распространенная в начале декабря. Инфляция за весь год составила 2,5% - минимальный показатель за всю новейшую историю России.

В 2016 году инфляция в России составила 5,4% (предыдущий минимум за всю историю наблюдений), в 2015 году - 12,9%, в 2014 году - 11,4%, в 2013 году - 6,5%, в 2012 году - 6,6%, в 2011 году - 6,1%.

Отмечается, что низкий уровень инфляции во многом объясняется умеренно-жесткой кредитной политикой Центробанка, а также продолжающимся четвертый год подряд спадом реальных доходов населения.

Согласно оценке ЦБ, в 2018 году инфляция вернется к таргетируемому уровню в 4%. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, переход от умеренно-жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике займет год-два.