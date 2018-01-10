2018-01-10T16:54:41+03:00
Экономика

Росстат: Инфляция по итогам 2017 года составила 2,5%

В ведомстве отметили, что зафиксированный рост цен — минимальный за всю новейшую историю страны
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments25
Росстат: Инфляция по итогам 2017 года составила 2,5%Росстат: Инфляция по итогам 2017 года составила 2,5%Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В декабре прошлого года инфляция в России составила 0,4% после 0,2% в ноябре и октябре. Данные по окончательному росту цен были опубликованы Росстатом.

Таким образом подтвердилась предварительная оценка ведомства, распространенная в начале декабря. Инфляция за весь год составила 2,5% - минимальный показатель за всю новейшую историю России.

В 2016 году инфляция в России составила 5,4% (предыдущий минимум за всю историю наблюдений), в 2015 году - 12,9%, в 2014 году - 11,4%, в 2013 году - 6,5%, в 2012 году - 6,6%, в 2011 году - 6,1%.

Отмечается, что низкий уровень инфляции во многом объясняется умеренно-жесткой кредитной политикой Центробанка, а также продолжающимся четвертый год подряд спадом реальных доходов населения.

Согласно оценке ЦБ, в 2018 году инфляция вернется к таргетируемому уровню в 4%. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, переход от умеренно-жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике займет год-два.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Госдума отклонила законопроект о предоставлении помощи беднякам
Суд отклонил иск Siemens к структурам "Ростеха" по "крымским турбинам"
Трамп о "российском деле": Весь мир смеется над этой глупостью
Пучдемон продолжит борьбу за пост главы Каталонии
Следующий допрос Саакашвили в СБУ запланирован на 16 января
Трамп раскритиковал публикацию допроса главы фирмы Fusion GPS
ЦИК отказал шести кандидатам в регистрации на выборах
В Швейцарии запретили жестокое обращение с ракообразными
Украинские радикалы обклеили православные храмы в Одессе наклейками
В Казахстане выпал чёрный снег
В расписании аэропортов Москвы появились рейсы в Каир
Памятник советским воинам в польском Щецине отправят на металлолом
Назван легкий и приятный способ справиться с лишним весом
Сенат США потребовал от Apple объяснить намеренное замедление iPhone
Путин назвал смерть Михаила Державина невосполнимой потерей для отечественной культуры
Сопредседателями избирательного штаба Путина станут три человека
Комитет Госдумы поддержал законопроект о регулировании СМИ-иноагентов
Шведский самолет провел разведку над у побережья Калининградской области