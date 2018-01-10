Шведский самолет провел разведку над у побережья Калининградской области

10 Янв. 2018 2018-01-10T17:22:56+03:00

Военный Gulfstream 4 более двух часов курсировал у российских границ на юге Балтики

Изменить размер текста: A A

Шведский военный самолет-разведчик Gulfstream 4 совершил в среду разведывательный полет вблизи российской границы на юге Балтики. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные с западных авиационных ресурсов.

Самолет с бортовым номером 102003 и позывным SVF623 вылетел с авиабазы Малмен, которая располагается под городом Линчёпинг. Разведчик в течение двух часов курсировал в 80 км от побережья Калининградской области, находясь на высоте 13 тысяч метров.

Данные авианаблюдения подтверждают, что самолеты НАТО, в том числе шведские, регулярно осуществляют разведку у морских границ России на юге Балтики. Кроме того, они наблюдают за действиями кораблей ВМФ РФ в международных водах центральной и юго-восточной частях акватории Балтийского моря.

В частности, в среду на юге Балтики был зафиксирован полет патрульного самолета ВМС Германии Р-3С Orion.