2018-01-10T17:22:56+03:00
Политика

Шведский самолет провел разведку над у побережья Калининградской области

Военный Gulfstream 4 более двух часов курсировал у российских границ на юге Балтики
Денис СУХОВ
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Gulfstream 4 ВВС Швеции. Фото: wikipedia.orgGulfstream 4 ВВС Швеции. Фото: wikipedia.org
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Шведский военный самолет-разведчик Gulfstream 4 совершил в среду разведывательный полет вблизи российской границы на юге Балтики. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные с западных авиационных ресурсов.

Самолет с бортовым номером 102003 и позывным SVF623 вылетел с авиабазы Малмен, которая располагается под городом Линчёпинг. Разведчик в течение двух часов курсировал в 80 км от побережья Калининградской области, находясь на высоте 13 тысяч метров.

Данные авианаблюдения подтверждают, что самолеты НАТО, в том числе шведские, регулярно осуществляют разведку у морских границ России на юге Балтики. Кроме того, они наблюдают за действиями кораблей ВМФ РФ в международных водах центральной и юго-восточной частях акватории Балтийского моря.

В частности, в среду на юге Балтики был зафиксирован полет патрульного самолета ВМС Германии Р-3С Orion.

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