Комитет Госдумы поддержал законопроект о регулировании СМИ-иноагентов
Комитет Государственной Думы по информационной политике поддержал законопроект регулировании деятельности СМИ-иностранных агентов на территории России. Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента 19 декабря 2017 года.
«Комитет поддерживает концепцию данного закона», - заявил глава комитета Леонид Левин.
Законопроект в частности предусматривает, что для распространения своей продукции признанное иноагентом СМИ должно зарегистрировать российское юридическое лицо.
Кроме того, иностранным агентом может быть признано и физической лицо, что по словам Левина «зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США».
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что законопроект не затронет блогеров, если они не представляют зарубежное СМИ и не финансируются из-за рубежа.
Совет Госдумы рассмотрит законопроект в четверг и примет решение о его включении в повестку палаты на 12 января.