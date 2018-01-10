Комитет Госдумы поддержал законопроект о регулировании СМИ-иноагентов

10 Янв. 2018 2018-01-10T17:37:03+03:00

Отмечается, что иностранным агентом может быть признано и физической лицо, распространяющее информацию и получающее финансирование из-за рубежа

Изменить размер текста: A A

Комитет Государственной Думы по информационной политике поддержал законопроект регулировании деятельности СМИ-иностранных агентов на территории России. Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента 19 декабря 2017 года.

«Комитет поддерживает концепцию данного закона», - заявил глава комитета Леонид Левин.

Законопроект в частности предусматривает, что для распространения своей продукции признанное иноагентом СМИ должно зарегистрировать российское юридическое лицо.

Кроме того, иностранным агентом может быть признано и физической лицо, что по словам Левина «зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что законопроект не затронет блогеров, если они не представляют зарубежное СМИ и не финансируются из-за рубежа.

Совет Госдумы рассмотрит законопроект в четверг и примет решение о его включении в повестку палаты на 12 января.