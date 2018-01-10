2018-01-10T17:45:55+03:00
Политика

Сопредседателями избирательного штаба Путина станут три человека

В их числе глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президентские выборы в России состоятся 18 марта этого годаПрезидентские выборы в России состоятся 18 марта этого годаФото: REUTERS
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Стало известно, что сопредседателями избирательного штаба нынешнего президента России Владимира Путина станут три человека.

В их число вошли глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, которая также возглавляет инициативную группу по выдвижению политика, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин и директор Национального исследовательского центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Об этом сообщила корреспондент "КП" Дарья Панкина.

Он подчеркнула, что все сопредседатели и другие члены объединения будут работать в нем на общественных началах.

Между тем, в среду, 10 января, Путин посетил свой предвыборный штаб в Гостином дворе в Москве. В ходе визита глава государства пообщался с волонтерами, которые занимались сбором подписей в его поддержку, а также ознакомился с с принципом работы объединения.

Ранее Центризбирком сообщил, что в избирательный фонд президента поступило уже более 400 млн рублей.

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В поддержку действующего президента, заявившего об участии в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца, собрали уже 140 тысяч подписей (подробности)

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