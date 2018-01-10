2018-01-10T17:51:28+03:00
Общество

Путин назвал смерть Михаила Державина невосполнимой потерей для отечественной культуры

Глава государства выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Державина
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Народный артист России Михаил ДержавинНародный артист России Михаил ДержавинФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Народного артиста России Михаила Державина, назвав его кончину невосполнимой утратой для отечественной культуры.

«Замечательный артист, Михаил Михайлович обладал ярким талантом, обаянием, великолепным чувством юмора. Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги. Его кончина - невосполнимая потеря для всей российской культуры, для родного театра, которому он преданно служил», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, о смерти Державина сообщили в московском Театре сатиры, где артист работал с 1968 года. Он скончался в больнице 10 января после тяжелой и продолжительной болезни.

Прощание с Михаилом Державиным состоится 15 января, артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Госдума отклонила законопроект о предоставлении помощи беднякам
Суд отклонил иск Siemens к структурам "Ростеха" по "крымским турбинам"
Трамп о "российском деле": Весь мир смеется над этой глупостью
Пучдемон продолжит борьбу за пост главы Каталонии
Следующий допрос Саакашвили в СБУ запланирован на 16 января
Трамп раскритиковал публикацию допроса главы фирмы Fusion GPS
ЦИК отказал шести кандидатам в регистрации на выборах
В Швейцарии запретили жестокое обращение с ракообразными
Украинские радикалы обклеили православные храмы в Одессе наклейками
В Казахстане выпал чёрный снег
В расписании аэропортов Москвы появились рейсы в Каир
Памятник советским воинам в польском Щецине отправят на металлолом
Назван легкий и приятный способ справиться с лишним весом
Сенат США потребовал от Apple объяснить намеренное замедление iPhone
Сопредседателями избирательного штаба Путина станут три человека
Комитет Госдумы поддержал законопроект о регулировании СМИ-иноагентов
Шведский самолет провел разведку над у побережья Калининградской области