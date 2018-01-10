Путин назвал смерть Михаила Державина невосполнимой потерей для отечественной культуры

10 Янв. 2018 2018-01-10T17:51:28+03:00

Глава государства выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Державина

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Народного артиста России Михаила Державина, назвав его кончину невосполнимой утратой для отечественной культуры.

«Замечательный артист, Михаил Михайлович обладал ярким талантом, обаянием, великолепным чувством юмора. Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги. Его кончина - невосполнимая потеря для всей российской культуры, для родного театра, которому он преданно служил», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, о смерти Державина сообщили в московском Театре сатиры, где артист работал с 1968 года. Он скончался в больнице 10 января после тяжелой и продолжительной болезни.

Прощание с Михаилом Державиным состоится 15 января, артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.