2018-01-10T18:00:30+03:00
В мире

Сенат США потребовал от Apple объяснить намеренное замедление iPhone

Глава корпорации Тим Кук должен предоставить ответ не позднее 23 января
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сенатора волнует то, насколько тщательно корпорация изучает жалобы клиентовСенатора волнует то, насколько тщательно корпорация изучает жалобы клиентовФото: REUTERS
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Глава комитета по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США Джон Тьюн потребовал от главы Apple Тима Кука объяснить умышленное замедление компанией работы старых моделей iPhone. Соответствующее письмо было направлено лично гендиректору. Ответ должен поступить в Сенат не позднее 23 января.

Тьюна интересует, в частности, то, насколько тщательно компания отслеживает жалобы клиентов и предоставляет ли им компенсации за причиненный ущерб.

Напомним, в декабре Apple признала, что намеренно понижает тактовую частоту процессоров старых моделей смартфона якобы из-за того, что установленные в них аккумуляторы со временем теряют мощность и могут спровоцировать случайные отключения.

"Последующие действия Apple вызвали критику со стороны некоторых пользователей, в частности, решение компании не предоставлять бесплатно батареи для замены", - цитирует Wall Street Journal письмо Тьюна.

Ожидается, что в этом году корпорация может потерять до 10,29 млрд долларов из-за скандала с батареями.

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