2018-01-10T18:06:38+03:00
Наука

Назван легкий и приятный способ справиться с лишним весом

Продление сна способно снизить потребление сладкого
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

Продление ежедневного сна хотя бы на 20 минут может помочь сбросить лишний вес. С таким заявлением выступили Британские научные специалисты из Королевского колледжа Лондона. Эксперты провели исследование и выяснили, что изменение распорядка дня может способствовать похудению.

По мнению специалистов, из-за того, что человек не досыпает, он употребляет больше еды, в которой преобладает сахар. Те, кто дольше спит, потребляет на 40 калорий меньше (это равно 2,5 чайным ложечкам сахара), пишет «Утро.ру».

В ходе эксперимента ученые разделили добровольцев на две группы. Одна из них не пила перед сном напитки, содержащие кофеин и не пользовалась в спальне смартфонами, зато ела перед сном. Вторая группа не получила никаких ограничений. В результате, участники первой группы спали на 21 минуту дольше, и потребление сахара у них снизилось на 10 граммов. В результате, изменение режима привело к похудению и способствовало более здоровой диете, передает «Свободная пресса».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку раздела «Наука», чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Госдума отклонила законопроект о предоставлении помощи беднякам
Суд отклонил иск Siemens к структурам "Ростеха" по "крымским турбинам"
Трамп о "российском деле": Весь мир смеется над этой глупостью
Пучдемон продолжит борьбу за пост главы Каталонии
Следующий допрос Саакашвили в СБУ запланирован на 16 января
Трамп раскритиковал публикацию допроса главы фирмы Fusion GPS
ЦИК отказал шести кандидатам в регистрации на выборах
В Швейцарии запретили жестокое обращение с ракообразными
Украинские радикалы обклеили православные храмы в Одессе наклейками
В Казахстане выпал чёрный снег
В расписании аэропортов Москвы появились рейсы в Каир
Памятник советским воинам в польском Щецине отправят на металлолом
Сенат США потребовал от Apple объяснить намеренное замедление iPhone
Путин назвал смерть Михаила Державина невосполнимой потерей для отечественной культуры
Сопредседателями избирательного штаба Путина станут три человека
Комитет Госдумы поддержал законопроект о регулировании СМИ-иноагентов
Шведский самолет провел разведку над у побережья Калининградской области