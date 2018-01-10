Назван легкий и приятный способ справиться с лишним весом

10 Янв. 2018 2018-01-10T18:06:38+03:00

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Продление ежедневного сна хотя бы на 20 минут может помочь сбросить лишний вес. С таким заявлением выступили Британские научные специалисты из Королевского колледжа Лондона. Эксперты провели исследование и выяснили, что изменение распорядка дня может способствовать похудению.

По мнению специалистов, из-за того, что человек не досыпает, он употребляет больше еды, в которой преобладает сахар. Те, кто дольше спит, потребляет на 40 калорий меньше (это равно 2,5 чайным ложечкам сахара), пишет «Утро.ру».

В ходе эксперимента ученые разделили добровольцев на две группы. Одна из них не пила перед сном напитки, содержащие кофеин и не пользовалась в спальне смартфонами, зато ела перед сном. Вторая группа не получила никаких ограничений. В результате, участники первой группы спали на 21 минуту дольше, и потребление сахара у них снизилось на 10 граммов. В результате, изменение режима привело к похудению и способствовало более здоровой диете, передает «Свободная пресса».