Памятник советским воинам в польском Щецине отправят на металлолом

10 Янв. 2018 2018-01-10T18:07:16+03:00

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Городские власти польского Щецина намерены полностью утилизировать памятник советским воинам и отправить на металлолом его отдельные элементы: серп, молот и пятиконечные звезды.

Представитель городского управления Паулина Лондка сообщила, что монумент «Памяти тех, кто воевал за Щецин», расположенный на пересечении Польского шоссе и улицы Неринга, будет уничтожен полностью. При этом элементы отделки памятника не будут перенесены на мемориальное кладбище.

«Памятник исчезнет, он будет разобран. Мы не планируем его переносить в какое-то другое место. Металлические элементы пойдут на металлолом, а остальные части будут утилизированы», - заявила Лондка.

Напомним, 21 октября в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, согласно которому в общественных местах демонтируют около 230 памятников воинам Красной Армии, а площади и улицы с советскими названиями будут переименованы.