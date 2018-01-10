2018-01-10T18:07:16+03:00
В мире

Памятник советским воинам в польском Щецине отправят на металлолом

Городские власти планируют полностью утилизировать монумент
Денис СУХОВ
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Фото: wikipedia.orgФото: wikipedia.org
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Городские власти польского Щецина намерены полностью утилизировать памятник советским воинам и отправить на металлолом его отдельные элементы: серп, молот и пятиконечные звезды.

Представитель городского управления Паулина Лондка сообщила, что монумент «Памяти тех, кто воевал за Щецин», расположенный на пересечении Польского шоссе и улицы Неринга, будет уничтожен полностью. При этом элементы отделки памятника не будут перенесены на мемориальное кладбище.

«Памятник исчезнет, он будет разобран. Мы не планируем его переносить в какое-то другое место. Металлические элементы пойдут на металлолом, а остальные части будут утилизированы», - заявила Лондка.

Напомним, 21 октября в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, согласно которому в общественных местах демонтируют около 230 памятников воинам Красной Армии, а площади и улицы с советскими названиями будут переименованы.

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