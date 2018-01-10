В расписании аэропортов Москвы появились рейсы в Каир

10 Янв. 2018 2018-01-10T18:25:53+03:00

Уже 1 февраля впервые за долгое время самолеты отправятся из российской столицы в Египет

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Московские аэропорты Домодедово и Шереметьево внесли в расписание рейсы в Каир. Первые рейсы запланированы уже на 1 февраля. Об этом говорится в онлайн-табло аэропортов

Так, на сайте Домодедово появилась информация о том, что полеты между российской и египетской столицами будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Напомним, что прямое авиасообщение с Египтом было приостановлено после теракта на борту самолета "Когалымавиа", следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда жертвами трагедии стали 217 пассажиров и 7 членов экипажа.

Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в указ от 8 ноября 2015 года, что позволило возобновить регулярные рейсы в Каир.

Между тем, Ростуризм также снял ограничения на продажу туров в Египет с перелетом через столицу республики.