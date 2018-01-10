В Казахстане выпал чёрный снег

10 Янв. 2018 2018-01-10T19:01:53+03:00

Местные жители бьют тревогу и требуют от властей города разобраться в ситуации [видео]

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Чёрный снег выпал в городе Темитрау - индустриальном и промышленном центре Казахстана. Местные жители бьют тревогу и требуют от властей города разобраться в ситуации. Но собственной экологической службы в Темитрау нет, поэтому глава населённого пункта направил запрос на помощь в соответствующий госдепартамент.

Тем временем, местные жители считают основной причиной аномалии выбросы компании АрселорМиттал, которой принадлежит металлургический комбинат в черте города.

Но само предприятие утверждает, что есть и другие факторы, влияющие на экологию в регионе. Например, это увеличение в 3 раза числа автомобилей в городе и печное отопление более 4000 домов.

На данный момент компания создала комиссию, которая проводит анализ проб пыли.

Напомним, в России в конце прошлого года тоже выпадал чёрный снег. Его увидели жители Новосибирска. Источником этих осадков назвали котельную завода, которая работает на угольно-мазутном топливе.