2018-01-10T18:50:20+03:00
Политика

Украинские радикалы обклеили православные храмы в Одессе наклейками

На стикерах было написано "Осторожно, Московский патриархат!"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments18
Националисты отказывались уходить с территории храмов, несмотря на просьбы прихожан и священнослужителей. Фото: Сергій СтерненкоНационалисты отказывались уходить с территории храмов, несмотря на просьбы прихожан и священнослужителей. Фото: Сергій СтерненкоФото: facebook.com
Изменить размер текста:

Во вторник, 9 января, в центре Одессы группа из шести украинских радикалов обклеила стены и двери православных храмов Московского патриархата провокационными наклейками.

Националисты утверждали, что РПЦ является российским агентом. Кроме того, на наклейках было написано "Осторожно, Московский патриархат!", а также указано расстояние до столицы РФ.

На все просьбы священнослужителей прекратить свои кощунственные действия молодые люди отвечали оскорблениями. В результате сотрудникам храма и прихожанам все же удалось прогнать хулиганов.

В результате хулиганов все же удалось прогнать общими усилиями. Фото: Сергій Стерненко Фото: facebook.com

В результате хулиганов все же удалось прогнать общими усилиями. Фото: Сергій СтерненкоФото: facebook.com

"Кому служат эти "псевдопатриоты"? Не является ли их деятельность провокационной, направленной на расшатывание религиозной ситуации и не играют ли они на руку внешним силам? Остается под вопросам, но время покажет", - говорится на сайте Одесской епархии УПЦ

Священнослужители уже обратились к местным правоохранителям с просьбой дать оценку надругательству над святынями и принять все необходимые меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Госдума отклонила законопроект о предоставлении помощи беднякам
Суд отклонил иск Siemens к структурам "Ростеха" по "крымским турбинам"
Трамп о "российском деле": Весь мир смеется над этой глупостью
Пучдемон продолжит борьбу за пост главы Каталонии
Следующий допрос Саакашвили в СБУ запланирован на 16 января
Трамп раскритиковал публикацию допроса главы фирмы Fusion GPS
ЦИК отказал шести кандидатам в регистрации на выборах
В Швейцарии запретили жестокое обращение с ракообразными
В Казахстане выпал чёрный снег
В расписании аэропортов Москвы появились рейсы в Каир
Памятник советским воинам в польском Щецине отправят на металлолом
Назван легкий и приятный способ справиться с лишним весом
Сенат США потребовал от Apple объяснить намеренное замедление iPhone
Путин назвал смерть Михаила Державина невосполнимой потерей для отечественной культуры
Сопредседателями избирательного штаба Путина станут три человека
Комитет Госдумы поддержал законопроект о регулировании СМИ-иноагентов
Шведский самолет провел разведку над у побережья Калининградской области