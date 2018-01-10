Украинские радикалы обклеили православные храмы в Одессе наклейками

10 Янв. 2018 2018-01-10T18:50:20+03:00

Националисты отказывались уходить с территории храмов, несмотря на просьбы прихожан и священнослужителей. Фото: Сергій Стерненко Фото: facebook.com

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Во вторник, 9 января, в центре Одессы группа из шести украинских радикалов обклеила стены и двери православных храмов Московского патриархата провокационными наклейками.

Националисты утверждали, что РПЦ является российским агентом. Кроме того, на наклейках было написано "Осторожно, Московский патриархат!", а также указано расстояние до столицы РФ.

На все просьбы священнослужителей прекратить свои кощунственные действия молодые люди отвечали оскорблениями. В результате сотрудникам храма и прихожанам все же удалось прогнать хулиганов.

В результате хулиганов все же удалось прогнать общими усилиями. Фото: Сергій СтерненкоФото: facebook.com

"Кому служат эти "псевдопатриоты"? Не является ли их деятельность провокационной, направленной на расшатывание религиозной ситуации и не играют ли они на руку внешним силам? Остается под вопросам, но время покажет", - говорится на сайте Одесской епархии УПЦ

Священнослужители уже обратились к местным правоохранителям с просьбой дать оценку надругательству над святынями и принять все необходимые меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.