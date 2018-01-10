Украинские радикалы обклеили православные храмы в Одессе наклейками
Во вторник, 9 января, в центре Одессы группа из шести украинских радикалов обклеила стены и двери православных храмов Московского патриархата провокационными наклейками.
Националисты утверждали, что РПЦ является российским агентом. Кроме того, на наклейках было написано "Осторожно, Московский патриархат!", а также указано расстояние до столицы РФ.
На все просьбы священнослужителей прекратить свои кощунственные действия молодые люди отвечали оскорблениями. В результате сотрудникам храма и прихожанам все же удалось прогнать хулиганов.
В результате хулиганов все же удалось прогнать общими усилиями. Фото: Сергій СтерненкоФото: facebook.com
"Кому служат эти "псевдопатриоты"? Не является ли их деятельность провокационной, направленной на расшатывание религиозной ситуации и не играют ли они на руку внешним силам? Остается под вопросам, но время покажет", - говорится на сайте Одесской епархии УПЦ
Священнослужители уже обратились к местным правоохранителям с просьбой дать оценку надругательству над святынями и принять все необходимые меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.