В Швейцарии запретили жестокое обращение с ракообразными

10 Янв. 2018 2018-01-10T19:10:39+03:00

Теперь лобстеров нельзя хранить в ледяной воде, а также варить живьем

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В Швейцарии приняли постановление в сфере ветеринарии, которое запрещает жестокое обращение с ракообразными. Решение было вынесено Федеральным советом страны в среду, 10 января.

Теперь лобстеров нельзя не только варить живьем, но и перевозить во льду или ледяной воде. Соответствующие поправки в Указ о защите животных и Указ о забое животных и контроль над мясом был опубликован на сайте правительства Швейцарии.

В постановлении подчеркивается, что морские животные должны всегда храниться в естественной среде. При этом, перед тем, как убить ракообразных необходимо сначала оглушить их. Бросание в кипящую воду живого омара теперь запрещается.

Новые правила вступят в силу 1 марта 2018 года.

Отметим, что похожий закон в июне этого года был принят в Италии.