ЦИК отказал шести кандидатам в регистрации на выборах

10 Янв. 2018 2018-01-10T19:27:17+03:00

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года Фото: Алексей ФОКИН

Среди тех, кого не допустили до избирательной кампании, оказалась общественница Ирина Волынец

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Центральный избирательный комитет России отказал в регистрации на выборах президента шести кандидатам. Решения по процедурам выдвижения было принято на заседании ЦИК.

Так, к президентским выборам 2018 года не были допущены сооснователь организации "Дети СССР" Тристан Присягин и IT-специалист Виктор Черепнин.

Кроме того, отказ получили представители партии "Народ против коррупции", которые сделали своим кандидатом общественницу Ирину Волынец.

Такая же участь постигла избирательные группы в поддержку предпринимателя Владимира Кузнецова, бывшего руководителя регионального отделения партии ПАРНАС Сергея Столпака и руководителя центра поддержки детей-сирот "Сотвори добро" Василия Пугачева.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на постановления комиссии, решения были приняты в связи с несоблюдением кандидатами законодательных требований.

Так, самовидвиженцы Черепнин и Присягин не смогли вовремя предоставить все документы, поскольку нотариусы отказались заверять протоколы собраний.