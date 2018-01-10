ЦИК отказал шести кандидатам в регистрации на выборах
Центральный избирательный комитет России отказал в регистрации на выборах президента шести кандидатам. Решения по процедурам выдвижения было принято на заседании ЦИК.
Так, к президентским выборам 2018 года не были допущены сооснователь организации "Дети СССР" Тристан Присягин и IT-специалист Виктор Черепнин.
Кроме того, отказ получили представители партии "Народ против коррупции", которые сделали своим кандидатом общественницу Ирину Волынец.
Такая же участь постигла избирательные группы в поддержку предпринимателя Владимира Кузнецова, бывшего руководителя регионального отделения партии ПАРНАС Сергея Столпака и руководителя центра поддержки детей-сирот "Сотвори добро" Василия Пугачева.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на постановления комиссии, решения были приняты в связи с несоблюдением кандидатами законодательных требований.
Так, самовидвиженцы Черепнин и Присягин не смогли вовремя предоставить все документы, поскольку нотариусы отказались заверять протоколы собраний.