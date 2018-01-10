Трамп раскритиковал публикацию допроса главы фирмы Fusion GPS

10 Янв. 2018 2018-01-10T19:42:35+03:00

В августе прошлого года автор компрометирующего "досье" на президента США дал показания в Конгрессе

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия сенатора от демократической партии Калифорнии Дайэнн Файнстай, которая во вторник опубликовала стенограмму допроса главы фирмы Fusion GPS Гленна Симпсона.

Напомним, что именно он составлял компрометирующее "досье" на американского главу и в августе 2017 года дал показания по этому поводу в юридическом комитете верхней палаты Конгресса.

"Тот факт , что действующая исподтишка Дайэнн Файнстай, неоднократно заявлявшая об отсутствии сговора между Трампом и Россией, опубликовала показание таким подлым и, возможно, незаконным образом, без всякого разрешения, является позором", - написал президент в своем твиттере.

Он добавил, что этот инцидент вероятно скажется на успешности сенатора на предстоящих перевыборах в Сенат.

В январе прошлого года издание BuzzFeed опубликовало доклад, в котором утверждалось, что российские спецслужбы якобы получили компромат на Трампа с помощью "жучков" и скрытых камер в его номере отеля в Москве.