2018-01-10T19:55:07+03:00
В мире

Следующий допрос Саакашвили в СБУ запланирован на 16 января

В будущем дата дачи показаний политиком может быть скорректирована
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Оппозиционный политик Михаил СаакашвилиОппозиционный политик Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Следующий допрос бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили сотрудниками Службы безопасности Украины намечен на 16 января. Такое заявление сделал адвокат оппозиционного политика Руслан Чернолуцкий.

"Следующая повестка получена на 16 января. Но эта дата может быть откорректирована по предварительному согласованию со следователями СБУ в связи с возможными судебными делами, которые могут у нас попасть на этот день", — цитирует Интерфакс-Украина юриста.

Чернолуцкий добавил, что очередной допрос будет казаться так называемого дела "Донгадзе-Курченко", в котором Саакашвили проходит как подозреваемый.

Ранее политик явился в киевский офис СБУ для дачи показаний. При этом, он заявил, что намерен строго выполнять требования закона, хотя и считает это уголовное дело политизированным.

Напомним, Саакашвили подозревается в содействии участникам преступной организации.

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