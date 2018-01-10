Пучдемон продолжит борьбу за пост главы Каталонии

10 Янв. 2018 2018-01-10T20:08:43+03:00

Бывший лидер автономии намерен вступить в должность дистанционно или с помощью лица, представляющего его интересы

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Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, который сейчас скрывается от испанских властей в Бельгии, намерен продолжить борьбу за возвращение поста лидера региона.

Так, недавно политик встретился генеральным секретарем "Левых республиканцев Каталонии" Мартой Ровирой и попросил ее помочь в этом деле. В качестве возможных путей решения проблемы рассматривается дистанционное вступление в должность главы автономии, а также назначение лица, представляющего интересы Пучдемона, передает газета La Razon.

Напомним, что политик, обвиняемый в бунте, мятеже и растрате госсредств, уже пытался обменять пост регионального лидера на свой визит в Верховный суд Испании, однако попытка не увенчалась успехом.

Между тем, ранее в Каталонии прошли внеочередные парламентские выборы, на которых большинство голосов получили партии, выступающие за независимость автономии.