Трамп о "российском деле": Весь мир смеется над этой глупостью

10 Янв. 2018 2018-01-10T20:23:59+03:00

По словам президента США, республиканцы должны взять ситуацию с расследованием в свои руки

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Президент США Дональд Трамп назвал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу" большой глупостью", над которой смеется не только сама Москва, но и весь остальной мир.

Напомним, что в Штатах продолжаются следственные действия относительно якобы вмешательства РФ в американские выборы главы государства 2016 года и связи республиканца с Кремлем.

"Крупнейшая в истории США "охота ведьм" продолжается. Не было никакого сговора, и все, включая демократов, знают, что не было сговора. Но все же это (расследование) продолжается", - написал Трамп в своем микроблоге в твиттере.

Глава государства также призвал республиканцев наконец-то взять контроль над ситуацией в свои руки.

Многие политические деятели уже не раз называли данное расследование нелепым и призывали к его прекращению. Так, экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт через суд потребовал ограничить полномочия Мюллера.