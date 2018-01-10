Трамп о "российском деле": Весь мир смеется над этой глупостью
Президент США Дональд Трамп назвал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу" большой глупостью", над которой смеется не только сама Москва, но и весь остальной мир.
Напомним, что в Штатах продолжаются следственные действия относительно якобы вмешательства РФ в американские выборы главы государства 2016 года и связи республиканца с Кремлем.
"Крупнейшая в истории США "охота ведьм" продолжается. Не было никакого сговора, и все, включая демократов, знают, что не было сговора. Но все же это (расследование) продолжается", - написал Трамп в своем микроблоге в твиттере.
Глава государства также призвал республиканцев наконец-то взять контроль над ситуацией в свои руки.
Многие политические деятели уже не раз называли данное расследование нелепым и призывали к его прекращению. Так, экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт через суд потребовал ограничить полномочия Мюллера.