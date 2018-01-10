Суд отклонил иск Siemens к структурам "Ростеха" по "крымским турбинам"
Арбитражный суд Москвы отклонил иск Siemens к структурам "Ростеха" по делу о "крымских турбинах". Такое решение было озвучено в ходе заседания в среду, 10 января.
Отмечается, что сначала суд отказал "дочкам" российской компании в принятии встречного иска, а позже отклонил просьбу СТГТ - совместного предприятия Siemens и "Силовых машин". Представители " Сименс Технологии Газовых Турбин" требовали приостановления производства по делу вплоть до вступления в силу решения по декабрьскому судебному акту.
Также в компании хотели, чтобы ей вернули четыре газотурбинных установки, которые были изготовлены для ТЭС в Тамани, но позже поставлены в Крым.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя СТГТ, сделка была заключена якобы "под влиянием обмана" и в нарушении санкционного режима, поэтому контракт стоит признать недействительным.