В Польше озвучили основную версию крушения президентского Ту-154

10 Янв. 2018 2018-01-10T23:45:53+03:00

В результате крушения самолета в 2010 году погибли 96 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Члены комиссии по расследованию катастрофы под Смоленском согласились с выводами эксперта

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Польская комиссия по расследованию катастрофы Ту-154 под Смоленском, в результате которой погиб президент республики Лех Качиньский, признала озвученные международным экспертом в области исследования авиационных происшествий Фрэнком Тейлором выводы в качестве основной версии произошедшего. Решение было принято в среду, 10 января, в ходе пленарного заседания.

Эксперт заявил, что левое крыло самолета было повреждено в результате нескольких внутренних взрывов, а береза, вставшая на пути летательного аппарата, якобы, никак не повлияла на первичное разрушение конструкции.

Выводы были приняты комиссией в качестве ключевой версии, передает РИА Новости.

Спустя год после крушения Межгосударственный авиационный комитет (в который вошли и польские специалисты) озвучил окончательный вывод: причиной трагедии стали действия экипажа. Однако, спустя шесть лет Варшава создала новую комиссию по расследованию, хотя никаких следов взрывчатки или взрывного воздействия обнаружено не было.

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